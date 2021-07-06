يخضع لـ11 اختبارا.. معلومات لا تعرفها عن لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

استطاعت الدولة المصرية، تحقيق انتصار وتحدي جديد، بتصنيع لقاح كورونا محليًا على أراضيها، يتميز بكفاءة عالية، عقب خضوعه لعدة اختبارات، حيث سيكون جاهزًا للتطعيم في أغسطس المقبل.



يرصد "الفجر"، نجاح الدولة المصرية في تصنيع لقاح "سينوفاك - فاكسيرا".



إنتاج 80 مليون جرعة لقاح

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه من المستهدف إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك خلال نهاية العام الجاري، تكفى لتطعيم 40 مليون مواطن.



مراحل التصنيع

وحول مراحل التصنيع، أعلنت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، أن اتفاقية تصنيع اللقاح في مصر مرحلية، مشيرةً إلى أن الاتفاقية المرحلية بدأت باستيراد المادة الخام من الصين، ثم إجراء مجموعة من العمليات، ثم الدخول في عملية التعبئة التي تتطلب تكنولوجيا عالية وأماكن تصنيع ذات طبيعة خاصة.



ويخضع اللقاح إلى 11 اختبارًا لمدة 6 أسابيع يليه دراسات الثبات وفي أول أغسطس سيكون في مراكز التطعيم.



وحول موعد التطعيم بلقاح كورونا، أعلنت وزارة الصحة، أنه يمكن تطعيم المواطنين باللقاح المصري في شهر أغسطس المقبل.



وتستقبل مصر، خلال أيام مواد خام تكفى لتصنيع 7.5 مليون جرعة أخرى من لقاح سينوفاك.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه بداية من أغسطس المقبل سيتم إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا محليا شهريا، مشيرة إلى أنه مستهدف تصنيع تطعيم 40 مليون جرعة بنهاية العام الجاري.



ومن المقرر إرسال اللقاح لهيئة الدواء المصرية، لتحليله، قبل توزيعه على مراكز التطعيمات.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.