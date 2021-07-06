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"أوراسكوم كونستراكشون "تُضيف عقوداً جديدة بـ 1.1 مليار دولار

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 10:36 ص
اوراسكوم كونستراكشون
اوراسكوم كونستراكشون
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم عن قيام شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، بإضافة عقود جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2021.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن العقود الجديد تمثل زيادة بنسبة 52% مقارنة بالربع الثاني من 2020، ليصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في النصف الأول من 2021 إلى 1.8 مليار دولار  ، حيث تمثل المشروعات في مصر 32% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الثاني من 2021، حيث أضافت المجموعة عقوداً عبر قطاعات المياه والصناعة.

بينما تمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة 68% من الإجمالي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع مراكز البيانات كما وتبلغ قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.8 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2021.

وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، خلال الربع الأول من 2021، أرباحاً بلغت 26.9 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 24.9 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2020.

وخلال الربع الأول من 2021، تراجعت إيرادات الشركة إلى 816.6 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 827.6 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 4.97 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 1.99 مليون دولار في الربع الأول من 2020.

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