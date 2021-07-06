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لهذا السبب.. مصطفي قمر يشكر طارق عبد العزيز

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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لهذا السبب.. مصطفي قمر يشكر طارق عبد العزيز
وجه مصطفى قمر رسالة مليئة بالحب لصديقه الفنان طارق عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"

نشر مصطفى قمر صورة له برفقة الفنان طارق عبد العزيز، وعلق عليها قائلاً:" الأخوة والصداقة الحقيقية،ربنا يخليك ليا يا طارق ودايما ناجح بأعمالك المتميزة، طارق عبد العزيز نجاح كبير ومشوار طويل،وصعب ربنا يحميك يا طارق وعايزة اسألك أصحاب أنا وانت ولا؟". 


يذكر أن آخر أعمال مصطفي قمر الدرامية مسلسل"فارس بلا جواز "، وهو من تأليف فداء الشندويلي وشاركه في بطولته طارق الإبياري وعدد كبير من ضيوف الشرف من النجوم منهم بشري،مي كساب،هنادي مهني. 

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