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ننشر أشهر إفيهات الفنانة الراحل سحر كامل

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
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رحلت عن عالمنا الفنانة سحر كامل تاركة في قلوب محبيها بصمة لا تنسى بأعمالها الفريدة والمميزة وبإفيهاتها الشهيرة التي يتذكرها الجمهور دائما من خلالها.

عُرفت سحر كامل في الوسط الفني وبين الجماهير بأداء مشهد واحد أو مشهدين في الأعمال التي تقدمها، يتذكرها دائمًا الجماهير حتى لو نسوا اسم صاحبتها.

وعن أشهر الـ«إفيهات» التي حفظها الجمهور ويرددها في الكثير من المواقف الساخرة، وأيضا يضعها البعض في صور عبارة عن "كوميكس" للسخرية من المواقف الحياتية التي يتعرضون لها كل يوم، كالتالي:

جاء الإفيه الأكثر شهرة في فيلم"الناظر" الذي تألقت فيه سحر كامل وكانت عروس محمد سعد بجمله "الله وانا مالى يا لمبى".

وجسدت صاحبة شقة الدعارة في فيلم جاءنا البيان التالي مع النجم محمد هنيدي وعند دخول الشرطة واصطحابها خارج بيتها فتصيح بإفيه "إيه دانا نايمة لوحدي" ليرد "يعني كنتي نايمة في بيت الطلبة".

ومن أشهر الإفيهات ايضا "اديني الحقنة بسرعة ارجوك محتاجة الجرعة" بفيلم وش إجرام، بطولة الفنان محمد هنيدي.

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