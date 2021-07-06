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مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان يعلن عن فتح باب الحجز لامتحانات اللغة الإنجليزية الأكاديمي

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز لامتحانات اللغة الإنجليزية الأكاديمي، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة مها حسنى عميد الكلية.

أفاد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تهدف الى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال اتاحة العديد من الدورات التدريبية في مجالات مختلفة ومتنوعة، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.

وفى السياق ذاته اوضحت الأستاذة الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، أن مواعيد حجز امتحانات شهر يوليو تكون يومي 13، 27 يوليو 2021، مشيرة إلى أن مركز اللغات بكلية الآداب يقدم العديد من الأنشطة منها عقد دورات تدريبية فى اللغات الأجنبية المختلفة لتنمية مهارات الطلاب، بالإضافة إلى عقد امتحان تأهيل اللغة الانجليزية لطلاب الدراسات العليا، وتقديم خدمة ترجمة معتمدة لجميع أنواع الشهادات والمستندات الرسمية من جميع اللغات الى اللغة العربية او العكس.

هذا وللتواصل والحجز يمكن التوجه لمركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالحرم الجامعي.

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