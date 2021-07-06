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تعرف على رسالة غامضة تركتها سحر كامل قبل وفاتها

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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رحلت عن عالمنا أمس الفنانة سحر كامل التي اشتهرت بإفيهات "أنا مالي يا لمبي"، "اديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة"، وذلك عن عمر ناهز الـ51 عاماً. 

ونشرت الفنانة سحر كامل على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" رسالة غامضة قبل وفاتها بيومين، كتبت فيها:"واضح ملكش كلمة ". 

وكان قد أعلن خبر الوفاة الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشر رزق صورة لـ سحر كامل، وعلق قائلا: "توفيت إلى رحمة الله، صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي ودتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني"

وأضاف رزق: "السلام أمانة لأبويا ولكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا"



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