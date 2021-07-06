حفل ختامي ينظمه معهد إعداد القادة فى نهاية فعاليات تدريب الكوادر الأكاديمية على المشروع الرئاسي مودة

اختتم معهد إعداد القادة بحلوان بقيادة الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، واشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، فعاليات تدريب الكوادر الأكاديمية على المشروع الرئاسى "مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج والذي أقيم بالتعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن، وبمشاركة ١١٤ معهد عالي ومتوسط فى جميع أنحاء مصر، حيث عقد اليوم العديد من ورش العمل منها الجوانب الصحية والطبية فى العلاقات الأسرية وحاضر بها الأستاذ الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد بكلية طب القصر العينى ومقرر المجلس القومى للسكان سابقا، وورشة عمل بعنوان مهارات التواصل والاقناع والعرض الفعال وحاضر بها الأستاذ الدكتور محمد فوزى والى أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، وكذلك ورشة عمل بعنوان آليات تنفيذ مودة وحاضر بها الأستاذ أحمد عباس ممثل وزارة التضامن الاجتماعى ومسئول مشروع مودة بالوزارة.



وخلال كلمته أكد الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن هذا التدريب يهدف بأن الكوادر الأكاديمية الذين يتم تدريبهم سفراء لمشروع مودة بمعاهدهم، حيث ان التدريب يستهدف توفير المعلومات اللازمة لطلاب المعاهد حول مفهوم الزواج وكيفية التعامل مع الخلافات والمشكلات الأسرية، مشيرا إلي أن مشروع مودة مشروع شديد الأهمية ومفيد للطلاب في حياتهم العملية خاصة بعد التخرج، موضحا أهمية المودة والرحمة في مواجهة المشكلات داخل الأسرة المصرية، مؤكدا أن هذا المشروع يأتى في إطار الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تقديم دورات تدريبية وتعليمية في تأهيل المقبلين على الزواج، وتأكيدًا على الاهتمام بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وبناء مجتمع قوي ومتماسك.



وجدير بالذكر أن هذا المشروع يستهدف ثلاث مستويات رئيسة تتمثل فى التوعية بالجانب النفسي والاجتماعي والذي يتضمن تعريف الشباب بسمات الحياة الزوجية ومعايير اختيار شريك الحياة وكذلك التعرف على مقومات الحياة الزوجية والمشكلات الأسرية والطرق الأمثل للتعامل معها،وكذلك التوعية بالجوانب الصحية المتمثلة في الفحص الطبي قبل الزواج، وأيضا التوعية بالجوانب الشرعية المرتبطة بالزواج، ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الدولة للحد من ظاهر الطلاق التي ارتفعت معدلاتها في المجتمع بشكل ملحوظ.



وعلى هامش ختام فعاليات الدورة التدريبية أقيم حفل فني تضمن عرض فنى من فريق كورال المعهد العالي بمدينة نصر وتم توزيع شهادات تكريم للمشاركين بالبرنامج.







