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تنفيذ أعمال تطوير العشوائيات في المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بالدقهلية

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة نهاد البلتاجي مدير عام إدارة تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات التطوير للعشوائيات بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع وصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء..

وقد أوضحت مدير عام تطوير العشوائيات أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم متابعة سير الأعمال بكافة المشروعات الجارية والوقوف على معدلات التنفيذ بالتنسيق مع كافة الأجهزة المختصة لتذليل العقبات حتي يتم التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأضافت انه تم متابعه منطقة مساكن الجلاء حيث تم الانتهاء من هدم العمارات بالكامل وجاري نقل الانقاض وذلك للبدء في أعمال الاساسات لبناء العمارات وعن تطوير ثلاث مناطق بمدينة بلقاس قالت أنه جاري أعمال الوصلات المنزلية للمساكن بالمناطق التى تشملها أعمال التطوير، وفى مدينة السنبلاوين فقد تم البدء بأعمال امداد خطوط المياه والوصلات المنزلية في منطقة مثلث برقين..

من الجدير بالذكر أن مشروع مساكن الجلاء فهو يستهدف إنشاء 700 وحدة سكنية بعدد 7 عمارات سكنية مكان المساكن القديمة بموقع أرض المشروع..

وفي مركز ومدينة بلقاس يتم تطوير عدد 3 مناطق عشوائية تضم ( عزبة جاد - وعزبة المريسي - وعزبة ابو عطيه وابور النور ) بتكلفة قدرها 56 مليون جنيه..
وفي مركز ومدينة السنبلاوين يتم تطوير عدد 3 مناطق هي (عزبة صقر - وسوق السمك -ومثلث برقين ) بتكلفة قدرها 58 مليون جنيه.
كما أنه يجري ايضا في نطاق حي غرب المنصورة تنفيذ تطوير مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والرصف وتركيب انترلوك في كل من منطقة سندوب بتكلفة 116 مليون جنيه ومنطقة سوق ستوته بتكلفه 143 مليون جنيه..

هذا وقد وجه "المحافظ " الشكر والتقدير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع وصندوق تطوير العشوائيات على هذه المشروعات الحضارية التي تحقق أهداف التنمية التي تأتي تنفيذا لبرنامج "سكن لكل المصريين" في إطار المشروع القومي الذي أطلقه رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات..

جلء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين،وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
تنفيذ أعمال تطوير العشوائيات في المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بالدقهلية
تنفيذ أعمال تطوير العشوائيات في المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بالدقهلية
تنفيذ أعمال تطوير العشوائيات في المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بالدقهلية
تنفيذ أعمال تطوير العشوائيات في المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بالدقهلية
تنفيذ أعمال تطوير العشوائيات في المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بالدقهلية
تنفيذ أعمال تطوير العشوائيات في المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بالدقهلية

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