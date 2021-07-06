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البورصة توقف التداول علي أسهم 37 شركة .. وهبوط 130 سهم حتي الأن

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 10:51 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 35 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وهذه الأسهم هي بنك الكويت الوطني-مصر، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ليسيكو مصر، جنوب الوادي للأسمنت، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، حديد عز، مصر للأسمنت-قنا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لصناعة الورق-راكتا.


وشكمل الإيقاف مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، سبيد ميديكال، الملتقى العربي للاستثمارات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، بلتون المالية القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية للصناعات الهندسية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اودن للاستثمارات المالية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.
 
كما تم إيقاف تداول أسهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المجموعة المصرية العقارية، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية للمنتجعات السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المالية والصناعية المصرية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية لاستصلاح الأراضي ، العالمية للإستثمار والتنمية.

حيث تم التداول علي عدد 173 سهم انخفض منهم 130سهم ، فيما ارتفع 5 أسهم وإستقر 38 سهم.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل عنيف خلال تعاملات اليوم بعد ما أخبرت أثيوبيا مصر عن نيتها في بدء المرحلة الثانية من بدء سد إثيوبيا.

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