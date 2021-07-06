البورصة توقف التداول علي أسهم 37 شركة .. وهبوط 130 سهم حتي الأن

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 35 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.





وهذه الأسهم هي بنك الكويت الوطني-مصر، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ليسيكو مصر، جنوب الوادي للأسمنت، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، حديد عز، مصر للأسمنت-قنا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لصناعة الورق-راكتا.









وشكمل الإيقاف مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، سبيد ميديكال، الملتقى العربي للاستثمارات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، بلتون المالية القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية للصناعات الهندسية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اودن للاستثمارات المالية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المجموعة المصرية العقارية، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية للمنتجعات السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المالية والصناعية المصرية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية لاستصلاح الأراضي ، العالمية للإستثمار والتنمية.





حيث تم التداول علي عدد 173 سهم انخفض منهم 130سهم ، فيما ارتفع 5 أسهم وإستقر 38 سهم.



