ندوة عن "التعامل مع الضغوط النفسية" بكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس





أكدت ندوة " كيفيه التعامل مع الضغوط النفسية " التى نظمتها كليه الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، تحت رعايه ا. د. هويدا الجبالي عميد الكليه،و إشراف وتنظيم ا. د.راندا كمال عبد الرؤوف وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، حاضر خلالها د.ولاء رجب المدرس بقسم الدراسات النفسيه للاطفال بالكلية أنه علي الرغم من الآثار السلبية للضغوط النفسيه إلا انها لها بعض الفوائد.



حيث تؤدى الضغوط النفسية الي إفراز الغدة النخامية لهرمون يسمى اكسيتوسن oxtison ( هرمون الضغط)، ويطلق عليه أيضا هرمون (العناق)، ويتم إفراز هذا الهرمون عندما يعانق البشر بعضهم البعض، وعندما يقع الشخص تحت وتيرة الضغوط تبدأ الغدة النخامية في إفراز هذا الهرمون، مما يحفز الشخص علي البحث عن المساعدة والدعم والتعبير عن مشاعره بدلًا من من كتمانها.



بالإضافة إلى أن هرمون oxtison يحمى نظام القلب والأوعية الدموية من آثار الضغوط (فهو مضاد التهابات طبيعي)، كما يساعد هذا الهرمون خلايا القلب على التجدد والشفاء من آثار الضغوط، وبقاء الأوعية الدموية في حالة استرخاء خلال الضغط.



أيضا تناولت الندوة اسباب الضغوط النفسية، وآثارها صحة علي الانسان متطرقة إلى تعريف الضغوط النفسية ؛ حيث تتمثل في إدراك الفرد بأن هناك متطلبات تفوق قدراته وإمكاناته مع ظهور استجابات نفسية وسلوكية وجسمية لا توافقه، فالضغط النفسي انعكاس لطريقة تفكيرنا في مشكلة ما تواجهنا.



كما تناولت الندوة الحديث عن كيفية التعامل مع الضغوط. وذلك من خلال الاسترشاد بالابحاث والدراسات العلمية الحديثة، واختتمت الندوة بإجراء لعبة نفسية عن التغيير.