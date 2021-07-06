Advertisements

ندوة عن "التعامل مع الضغوط النفسية" بكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements


أكدت ندوة " كيفيه التعامل مع الضغوط النفسية " التى نظمتها كليه الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، تحت رعايه ا. د. هويدا الجبالي عميد الكليه،و إشراف وتنظيم ا. د.راندا كمال عبد الرؤوف وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، حاضر خلالها د.ولاء رجب المدرس بقسم الدراسات النفسيه للاطفال بالكلية أنه علي الرغم من الآثار السلبية للضغوط النفسيه إلا انها لها بعض الفوائد.

حيث تؤدى الضغوط النفسية الي إفراز الغدة النخامية لهرمون يسمى اكسيتوسن oxtison ( هرمون الضغط)، ويطلق عليه أيضا هرمون (العناق)، ويتم إفراز هذا الهرمون عندما يعانق البشر بعضهم البعض، وعندما يقع الشخص تحت وتيرة الضغوط تبدأ الغدة النخامية في إفراز هذا الهرمون، مما يحفز الشخص علي البحث عن المساعدة والدعم والتعبير عن مشاعره بدلًا من من كتمانها.

بالإضافة إلى أن هرمون oxtison يحمى نظام القلب والأوعية الدموية من آثار الضغوط (فهو مضاد التهابات طبيعي)، كما يساعد هذا الهرمون خلايا القلب على التجدد والشفاء من آثار الضغوط، وبقاء الأوعية الدموية في حالة استرخاء خلال الضغط.

أيضا تناولت الندوة اسباب الضغوط النفسية، وآثارها صحة علي الانسان متطرقة إلى تعريف الضغوط النفسية ؛ حيث تتمثل في إدراك الفرد بأن هناك متطلبات تفوق قدراته وإمكاناته مع ظهور استجابات نفسية وسلوكية وجسمية لا توافقه، فالضغط النفسي انعكاس لطريقة تفكيرنا في مشكلة ما تواجهنا.

كما تناولت الندوة الحديث عن كيفية التعامل مع الضغوط. وذلك من خلال الاسترشاد بالابحاث والدراسات العلمية الحديثة، واختتمت الندوة بإجراء لعبة نفسية عن التغيير.

أخبار تهمك

عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

إبراهيم حسن يفتح النار على فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

تطورات مفاجئة في تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة نارية حول تجديد عقد بن شرقي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في كوبا أمريكا 2021

منذ ثلث ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة عن عدد مرات الحصول على لقاح كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رسميا.. إثيوبيا تُعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة ومصر تكشف عن أول تحرك

منذ حوالي 13 ساعة

"شيكولاته في سرنجات".. "التموين" تسحب منتجات غذائية تؤثر على سلامة الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"امشي الست مش هتديك فلوس".. "الفجر" تحاور شقيق السايس ضحية القتل على يد متسول بالعمرانية (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

سيرجيو راموس يستقر على ناديه الجديد

منذ ساعتين و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

10:00 ص

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

08:31 م

عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك

09:30 ص

عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي

03:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: غراميات ملك إسبانيا