ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم أتوبيسين للعمال بمركز بالشرقية لـ 24 مصابا

وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الواقعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل وبلبيس المركزيين لتلقي العلاج اللازم.

ارتفع عدد مصابي حادث مصابي تصادم أتوبيسين للعمال بمركز مشتول السوق لـ 24 مصابا، وجرى نقلهم إلى مستشفيي الزوامل وبلبيس لتلقي العلاج اللازم وخروج عدد منهم بعد عمل الاسعافات اللازمة وتحسن حالتهم.وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية انه جرى نقل 16 مصابا بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الزوامل بمركز بلبيس وتلقى 9 منهم العلاج وغادروا المستشفى فيما لايزال 5 آخرين محتجزين بالمستشفى لاستكمال العلاج اللازم. مشيرا إلى أنه جرى نقل 8 آخرين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج وخرج عدد منهم. لافتا إلى أن الإصابات بسيطة تراوحت ما بين كسور وسحجات وكدمات عدا 4 مصابين صٌنفت حالتهم بالخطرة.كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغا لمركز شرطة مشتول السوق بلاغا يفيد تصادم أتوبيسين عمال، على الطريق الاوسطي بمركز مشتول، ما أسفر عن إصابة عدد من العمال بكدمات وجروح وكسور وسحجات.