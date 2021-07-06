مصرع طفل غرقا في ترعة بلبيس بالشرقية





لقي طفل مصرعه، في ترعة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وعثرت الأهالي علي الجثة، بعد تغيب الطفل لمدة يوم كامل.



تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي يفيد انتشال جثة "يوسف إسامة "10سنوات-طالب مقيم بلبيس.



تبين من تحريات المباحث أن الطفل أثناء اللهو مع أصحابها قرر السباحة بمياه ترعة بلبيس، لتخفيف درجة حرارة جسمه، وأثناء مشاركته عددا من الأطفال الأخرين أختفي غارقا بمياه الترعة، قبل أن تتجمع الأهالي وتبدا رحلة بحث استمرت ساعات طويلة.



انتقلت قوات من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الإدارة، وشرطة المسطحات المائية، وتم العثور علي الجثة اليوم الثلاثاء، ونقلها للمستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت متابعة التحقيقات