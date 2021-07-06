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"الإحصاء": 8.7 % ارتفاع في قيمة الإنتاج الصناعي

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء "النشرة الربع سنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي للقطاع العام / الاعمال العام والقطاع الخاص" عن الربع الأول (يناير- مارس) عام 2020 ومن أهم المؤشرات بلوغ قيمة الإنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) 183.1مليار جنيه خلال الربع الاول (يناير-مارس) لعـام 2020 مقابل 168.4مليار جنيه خلال الربــع المقابل لعام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7٪.

ويساهم نشاط صناعة تكرير البترول وصناعه منتجات افران فحم الكوك بالنسبة الأكبر في قيمة الإنتاج الصناعي خلال الربع الأول (يناير- مارس) 2020حيث بلغت 28.6٪، ويليه نشاط استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي بنسبة 20.0٪ ثم نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 11.0% من قيمة الانتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره).

وبلغت قيمة الانتاج لصناعة المنتجات الغذائية 39.2 مليار جنيه للربـع الأول عــام 2020 مقـابــــل 38.2 مليار جنيه للربع الاول عـــام 2019 بنسبة ارتفاع قدرهـا 2.4% بينما بلغت 30.0 مليــار جــنيه للربـــع الرابع 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 30.6% وذلك لارتفاع الطلب.

وبلغت قيمة الانتاج لصناعة المشروبات 7,8 مليار جنيــه للربع الأول عـــام 2020 مقابـل 5.9 مليار جنيـه للربـــع الأول عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 30.8% ، بينما بلغت 5.6 مليار جنيه للربع الرابع 2019 بنسبة ارتفاع 38,2% وذلك للزيادة الطبيعة للإنتاج الموسمي .

وبلغت قيمة لإنتاج صناعة الحديد والصلب والمعادن الثمينة وسبك المعادن 30.4 مليار جنيــه للربع الأول عـام 2020 مقـابـل 28.6 مليار جنيـه للربع الأول عام 2019 بنسـبة ارتفاع قدرها 6.4% بينما بلغت 26.6 مليار جنيه للربع الرابع 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3% وذلك لارتفاع الطلب لسد احتياجات السوق .

 


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