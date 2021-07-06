وزير الخارجية يكشف كواليس مقابلاته بخصوص السد الإثيوبي قبل جلسة الخميس المقبل

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، كواليس المقابلات التي قام بها في نيويورك مع أعضاء مجلس الأمن للدول الأفارقة والدول دائمة العضوية وغير دائمة العضوية للتأكيد على موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق حول السد الإثيوبي.



وقال "شكري" في تصريحات خاصة على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "أجرينا عدد كثيف مع أعضاء مجلس الأمن للدول الأفارقة الأعضاء ومجموعة مختلفة من الدول دائمة العضوية وغير دائمة العضوية والتأكيد على ما نسعى إليه للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول السعد وتعزيز مسار التفاوض تحت رعاية الاتحاد الإفريقي يحقق مصالح الدول الثلاث".



وأضاف "نسعى مع المراقبين إلى الوصول إلى حلول سلمية لهذه الأزمة تؤدي إلى تحقيق مصالح الدول الثلاث وهذه مسئولية مجلس الأمن ان يعمل من خلال الدبلوماسية الوقائية لتسهيل الأمور وتعزيز التفاهم، وهذا كان مجمل اللقاء المثمر مع وفدي روسيا والصين".



وتابع "تلى هذا اللقاء حديث تلفوني مع وزير خارجية روسيا والصين لشرح الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها والحصول على تزكية خلال جلسة مجلس الأمن، واستمرار تعزيز التعاون الدائم ما بين مصر وروسيا والصين وتحقيق الدعم فيما بين الثلاث دول والخروج بنتيجة مثمرة من جلسة يوم الخميس المقبل".

