البرازيل إلى نهائي كوبا أميركا وينتظر الفائز من الأرجنتين وكولومبيا

البرازيل .. اشتعلت المنافسات والمواجهات في بطولة كأس كوبا أمريكا، مع وصولنا للمراحل الإقصائية الأخيرة، وتحديداً إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.





البرازيل إلى النهائي





ونجحت البرازيل في حجز مقعدها بنهائي كوبا أمريكا، بعدما تخطت بيرو بهدف دون رد، لتنتظر المتأهل من مباراة الأرجنتين وكولومبيا والتي ستقام فجر الغد.





منتخب البرازيل يتصدر





وتصدرت البرازيل تريند محرك البحث جوجل، بعدما تأهلت إلى نهائي البطولة الغالية، وسط تأكيدات من نجوم منتخب السامبا على رأسهم نيمار، بإمكانية تفوق أصحاب الأرض.





البرازيل وبيرو





وأقيمت مباراة البرازيل وبيرو مساء أمس الاثنين، حيث انتهت بفوز الأول، بهدف باكيتا والذي سجل بالدقيقة الـ35 من زمن وأحداث الشوط الأول.





البرازيل يتأهب لخصمه بنهائي البطولة القارية





ويترقب منتخب البرازيل مباراة الأرجنتين أمام كولومبيا والتي ستنطلق في تمام الـ3 فجراً بتوقيت القاهرة الـ4 بتوقيت المملكة العربية السعودية.





ألقاب البرازيل





وتحمل البرازيل لقب كوبا أميركا ولديها أفضلية اللعب على أرضها في المسابقة التي كان من المفترض إقامتها بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا.







