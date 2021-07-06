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إطلاق منظومة كارت الفلاح فى الإسكندرية والسويس والنوبارية

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 05:58 م
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الفجر الاقتصادي
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عقد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضى اجتماعا مع فريق عمل الوزارة المسئول عن كارت الفلاح بحضور المهندس على المنوفى رئيس هيئة المساحة المصرية وبعض قيادات الهيئة المسئولين عن المنظومة حيث تم استعراض اخر تطورات المحافظات التى لم يتم إطلاق الخدمة فيها ونسب التطابق، وبعد التأكد من تحقق النسبة المطلوبة بأكثر من ٨٥٪؜ أعطى وزير الزراعة تعليماته باطلاق المنظومه فى محافظتى الاسكندريه والسويس وايضا منطقة النوباريه وبذلك يكون قد تم اطلاق المنظومه فى كل انحاء الجمهورية.

وقال القصير ان لكارت الفلاح ايجابيات عديدة تتمثل في وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير قاعدة بيانات عن القطاع الزراعي تساعد في اتخاذ القرار ورسم السياسات الزراعية وسوف يدعم المزارعين ومنظومة التحول الرقمي.


وأكد على أهمية الاستمرار فى التنسيق مع هيئه المساحة والشركة التى تدير المنظومة من خلال وزاره الانتاج الحربى لتعظيم الاستفاده من البيانات والتقارير والتطوير المستمر لها لما يضمن تعظيم كفاءه استخدام البيانات مع وضع آليات لضمان استمرارية واستدامة المنظومة بعد إطلاقها وأيضا آليات التشغيل بما يحقق أهدافها تمشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزراعة بمصر الرقمية .

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