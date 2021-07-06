انفوجراف انفوجراف Advertisements الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية للأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 05:43 م Advertisements الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية للأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض أخبار تهمك الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي منذ حوالي 15 ساعة عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار منذ ساعة و 6 دقيقة قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في كوبا أمريكا 2021 منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي منذ حوالي 10 ساعات عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية منذ يوم عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك منذ حوالي 22 ساعة بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي منذ حوالي 4 ساعات عرض نجم بيراميدز على الزمالك.. (طالع التفاصيل) منذ أقل من ساعتين عبد الله جمعة يحسم مستقبله مع الزمالك منذ ساعتين و 23 دقيقة عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك منذ حوالي 9 ساعات الموعد والجرعات.. تفاصيل إنتاج لقاح سبوتينك الروسي في مصر منذ حوالي 5 ساعات ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى" منذ حوالي 6 ساعات صراع فرنسي إنجليزي على نجم ريال مدريد منذ ثلث ساعة الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما من رئيس الوزراء منذ حوالي 7 ساعات خبر سار في مران الأهلي.. (طالع التفاصيل) منذ أقل من ساعة Advertisements