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غدا.. قطع مياه الشرب عن بعض قرى مركز يوسف الصديق لمدة 12 ساعة

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة يوسف الصديق، عدا قرى "النزلة والحامولي والشواشنة، وذلك لمدة 12 ساعة متواصلة، ابتداءً من الساعة التاسعة صباح يوم غد الأربعاء المقبل، حتى الساعة التاسعة من نفس اليوم.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن قطع مياه الشرب، بسبب أعمال الصيانة والإحلال والتجديد التي يتم تنفيذها لمحبس "قطر 600 مم" بقرية قصر الجبالي.

وطالبت شركة مياه الشرب بالفيوم، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتلك المناطق، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وعودة المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة تباعا.

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