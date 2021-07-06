وزير الخارجية: مصر والسودان يرفضان الإجراء الأحادي بالملء الثاني للسد الإثيوبي

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر والسودان يرفضان الإجراء الأحادي بالملء الثاني للسد الإثيوبي بعد البيان الذي أصدرته الخارجية الإثيوبية لإخطار مصر والسودان ببدء الملء الثاني للسد.



وقال "شكري" في تصريحات خاصة على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إنه سبق الاتصالات التي أجريت مع أعضاء مجلس الأمن اجتماع تنسيقي بين الوفدين المصري والسوداني بشأن الرسالة التي تلقاها وزيري الري في مصر والسودان ببدء الملء الثاني للسد.



وأضاف "تلقينا وتداولنا حول هذه الرسالة، ويعد هذا الإجراء مخالفة إعلان المبادئ التي وقع عليها الجانب الإثيوبي للامتناع عن أي اتفاق أحادي وكان الموقف واضح وصدرت بيانات تؤكد رفض مصر والسودان لهذا الإجراء الأحادي والاستمرار في مسار المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة رئيس الكونجو الديمقراطي".

