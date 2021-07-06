بعد تدشينها برأس مال 1.75 مليار جنيه.. تعرف على منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، مراسم توقيع تأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية.



يشارك في تأسيس النصة تحالف يضم صندوق مصر السيادي، وبنك مصر، والقابضة للتأمين، وبنك قناة السويس، برأس مال مستهدف 1.75 مليار جنيه، حيث سيقوم التحالف إلى جانب مستثمرين آخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه.



ويستهدف التحالف تقديم خدمات تعليمية للطبقة المتوسطة بأعلى درجات الجودة، حيث يعد الاستثمار في التعليم أحد أهم أهداف رؤية مصر 2030.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية :



- يشارك في تأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية، تحالف يضم صندوق مصر السيادي، وبنك مصر، والقابضة للتأمين، وبنك قناة السويس.



- يبلغ رأس المال المستهدف 1.75 مليار جنيه.



- سيقوم التحالف إلى جانب مستثمرين آخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية، بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه.



- تمتلك منصة لايتهاوس فرصا واعدة للنمو، وتتوائم مع استراتيجية التحالف بالاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاعات مثل التعليم.



- يستهدف التحالف الاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة، والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر المنصة التعليمية، من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.



- ستدار المنصة تحت إشراف المهندس حسام القباني، المتخصص في إدارة وإنشاء المدارس، وأحد مؤسسي مدارس الأورمان، بالإضافة إلى شركة أيرنوود للاستثمارات، وشركة مصر كابيتال.



- تكثف الدولة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، حيث تم رصد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021 - 2022، نحو 56.4 مليار جنيه لتقديم الخدمات التعليمية بنسبة نمو 18% مقارنة بالعام السابق.



- تستهدف الخطة تحقيق عدد من المبادرات تتمثل أبرزها في استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، واستكمال منصات التعليم عن بعد.



- تسعى الدولة إلى تنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية بعقد الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه.



- تجسد منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، بهدف الاستثمار في قطاع التعليم المصري، وتعزيز ودعم جهود الحكومة المصرية الرامية لتحقيق اهداف مصر 2030، التي يأتي على رأسها تطوير التعليم.



- رؤية منصة لايتهاوس هي تقديم خدمة تعليمية مميزة في متناول أسرة الطبقة المتوسطة.



- تستهدف المنصة الاستثمار في 10 إلى 12 مدرسة، وسيتم التركيز على المدارس في محافظات القاهرة والجيزة في المرحلة الأولى، على أن تتضمن المراحل التالية محافظات منها الإسكندرية وبني سويف وأسيوط، وبورسعيد، والغربية، والقليوبية.



- الاستثمار في منصة لايتهاوس سيكون الثالث في محفظة الصندوق السيادي التعليمية.



- تم تأسيس منصة لايتهاوس بكل المقومات اللازمة لتكون رائدة التعليم للطبقة المتوسطة من أسس فنية وإدارية ومالية.



- حددت المنصة المدارس والأراضي التي ستبدأ بها في جولة الاستثمار الأولى وتسعى للبدء في الجولة الاستثمار الثانية قبل نهاية 2022.