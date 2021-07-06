غرباوي: مجلات جامعة جنوب الوادي تتقدم فى التقييم الدوري للمجلات العلمية



أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إحراز المجلات العلمية بالجامعة تقدما ملحوظا وفقًا لتقييم المجلات العلمية الأكاديمية المحلية الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في دورة يوليو ٢٠٢١، وذلك فى ظل حرص الجامعة الدائم علي التطوير من خلال التحديث الرقمي وكذا الجودة والمضمون واختيار هيئات تحكيمية متميزة.



أضاف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التقييم العلمى للمجلات من ٧ درجات، وقد حصلت ٤ مجلات على الدرجة النهائية وهى مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم الزراعية، ومجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم البيطرية، ومجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم التربوية، ومجلة كلية الآداب، بينما حصلت ٧ مجلات أخرى على ( ٦،٥ درجات ) وهى مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم الطبية، والمجلة العلمية لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، ومجلة العلوم التربوية بكلية التربية بالغردقة، ومجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم الهندسية والتطبيقية، ومجلة العلوم التربوية لكلية التربية بقنا، ومجلة العلوم الرياضية وتطبيقات التربية البدنية، ومجلة كلية الآثار بقنا.. فيما حصلت مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للدراسات القانونية على ٦ درجات، وحصلت مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للبحوث التجارية على ٥ درجا واضاف د. أحمد عبدالوارث - منسق وحدة المجلات العلمية بالجامعة أن ذلك يعتبر انجاز مقارنة بالعام الماضي، وأن العدد الكبير من مجلات الجامعة الذي حصل على تقييم عالي هو نتاج لجهد إدارة الجامعة ومتابعتها الدائمة وحرصها على الإرتقاء بمستوى المجلات العلمية كوعاء هام لنشر المعرفةت، وحصلت مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية على ٢،٥ درجة.



واضاف الدكتور أحمد عبدالوارث - منسق وحدة المجلات العلمية بالجامعة أن ذلك يعتبر انجاز مقارنة بالعام الماضي، وأن العدد الكبير من مجلات الجامعة الذي حصل على تقييم عالي هو نتاج لجهد إدارة الجامعة ومتابعتها الدائمة وحرصها على الإرتقاء بمستوى المجلات العلمية كوعاء هام لنشر المعرفة.



