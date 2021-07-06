تفاصيل زيارة وفد لجنة الشباب ورياضة بمجلس النواب لجامعة المنصورة

شارك وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الذي يزور محافظة الدقهلية، في مؤتمر بجامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة مع طلاب الجامعة، وذلك في إطار الجولة التفقدية التي تقوم بها اللجنة لزيارات عدد من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، بمحافظتي الدقهلية والشرقية.



وضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة، والنائب درويش مرعي والنائب أسامة عبدالعاطي والنائب خالد بدوي والنائب حازم إمام، والنائبة ولاء عبدالفتاح، والنائبة إيمان العجوز والنائبة هادية حسني، والنائب ابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.



وطرح الشباب، خلال الجلسة الحوارية التي أدارتها النائبة ولاء عبدالفتاح، على أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وممثلي وزارة الرياضة، ونائب محافظ الدقهلية د هيثم الشيخ، عدد من الاسئلة المتعلقة بالتوعية السياسية الشباب، والتمكين الحقيقي لهم، فضلا عن دور البرلمان والحكومة في مواجهة ازمة الهرمونات التي تؤدي بحياة بعض الرياضيين وكيفية تغيير النظرة في مشاركة المرأة الريفية في الحياة السياسية.



• محمود حسين: الدولة المصرية تغيرت تماما بالنسبة لمشاركة المرأة سياسا



من جانبه، أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تغيرت تماما بالنسبة لمشاركة المرأة سياسا ونسب تمثيلها في البرلمان بغرفتيه، خير دليل على ذلك، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح أفق للحوار مع الشباب لم تشهدها مصر من قبل واصبح رئيس الجمهورية، يشارك في منتديات الشباب ولا يترك أي فاعلية فيها وتتم المناقشات بشكل حواري مباشر بكل شفافية.



وطالب الدكتور محمود حسين، الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية بعقد لقاء دوري مع الشباب، وهو ما عقب عليه هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بأن المحافظة مستعدة لتنفيذ ذلك في اسرع وقت، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.



ووجه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر لرئيس الجامعة، واصفا جامعة المنصورة بالصرح الطبي والثقافي، وأن محافظة الدقهلية انطلق منها قامات ثقافية وعلمية ورياضية ودينية وفي مختلف المجالات.





ولاء عبدالفتاح: الجامعات المصرية بها العديد من الأنشطة الطلابية لزيادة الوعي



وعلقت النائبة ولاء عبدالفتاح، على دعم الدولة والبرلمان الأنشطة الطلابية مؤكدة أن الجامعات المصرية بها العديد من الأنشطة الطلابية لزيادة الوعي منها دعوة الشخصيات العامة لتثقيف طلاب الجامعات فضلا عن إنشاء الدولة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتي تقدم البرنامج التنفيذي والبرنامج الرئاسي كما ان الوزارة تقدم أنشطة كبيرة منها محاكاة برلمان الشباب ومجلس الشيوخ.





• حسام غالي: سيتم مناقشة مقترح بقانون لتجريم المنشطات داخل اللجنة



وقال النائب حسام غالي أمين سر لجنة الشباب، أنه لايوجد تشريع حاليا يعاقب متعاطي المنشطات والهرمونات سوء الحرمان من ممارسة اللعبة، ولكن سيتم مناقشة مقترح بقانون داخل لجنة الشباب لتجريم المنشطات حفاظا على الشباب، خاصة انها تسبب مخاطر صحية كبيرة وتشوهات جسدية، مشيرًا إلى أن من يلجأ للمنشطات يسعى لإختيار الطريق السهل ولا يريد ان يحصل على نتيجة عمله بالكد والتعب، مطالبا الجميع بتحمل مسؤوليتهم وإطلاق حملة توعية ضد تعاطي المنشطات.





• خالد بدوي: الرئيس السيسي كانت ارداته السياسية واضحة لتأهيل الشباب



وقال النائب خالد بدوي، إن قضية التمكين في الجمهورية الجديدة، كانت واضحة للجميع والرئيس عبدالفتاح السيسي كانت ارداته السياسية واضحة لتأهيل الشباب المصري، ونجت الدولة المصرية في استيعاب الشباب فبعد ان كان الشباب المصري في فترة الإخوان يكسر ويخرب من خلال اموال يتم دفعها لهدم الدولة وتم انفاق اموال من الخارج والداخل لهدم الهوية المصرية ولكن ربنا اكرمنا بقيادة جمهورية جديدة دولة مؤسسات لديها قدرة ولديها ثقة.





• أسامة عبدالعاطي: اللجنة تسعي لتحقيق طفرة حقيقة في مراكز الشباب



فيما قال النانب أسامة عبدالعاطي، إن لجنة الشباب تسعي لتحقيق طفرة حقيقة في مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية لافتا إلى أن قضية تمكين الشباب تتصدر اهتمامات اللجنة.





• هيثم الشيخ: شباب الجمهورية الجديدة محظوظين مقارنة بمن سبقهم



من جانبه، قال عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، إن شباب الجمهورية الجديدة محظوظين مقارنة بمن سبقهم في تلك المرحلة، خاصة إننا عانينا من قوي ظلام حاولت تسيطر على الشباب، وتستخدمهم كوقود لفوضى من خلال ضخ أموال من الخارج بهدف تشتيت فكر الشباب، ولكن تم انقاذ الدولة المصرية على يد القيادة السياسية الحالية العاشقة لتراب الوطن.



واستكمل نائب محافظ الدقهلية:" كنا نعاني من استخدام الشباب كديكور سياسي ولكن الآن وجدنا قيادة مؤمنة بالشباب وحولتهم من مجرد ديكور إلى واقع فعلي، حيث كنا نجلس على مائدة واحدة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نتناقش ونتحاور في منتديات الشباب ومؤتمرات شباب العالم في سابقة لم تحدث من قبل لافتا إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، ايضا تلعب دور كبير في تمكين الشباب خاصة أن أهم معاييرها أن أي شاب سيتقلد أي منصب يحصل على أعلى درجات التدريب، حتى يكون على قدر المسئولية، متابعًا: من حسن حظ الشباب الحالي ايضا وجود منصة سياسية اثبت نجاح كبير وهي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين فهي منصة يتم من خلالها عرض المشكلات وطرح الحلول.

