بصورة نادرة..ناهد السباعي تتذكر رجاء الجداوي

أحيت الفنانة ناهد السباعي ذكرى رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، كما طالبت الجمهور بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز.



وشاركت ناهد السباعي صورة نادرة جمعتدلال عبد العزيز ورجاء الجداوي، وسمير صبري ومدحت السباعي وميرفت أمين.



وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "أجمل صحاب في الدنيا الله يرحمكم ويغفر لكم ويا رب يشفيكي ويعافيكي يا أستاذة دلال وترجعلنا بألف سلامة".



وصادف أمس الإثنين 5 يوليو ذكرى وفاة الفنانة رجاء الجداوي والتي رحلت في مثل هذا اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.