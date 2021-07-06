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سامح شكري: الدبلوماسية المصرية نجحت في إبراز قضية السد الإثيوبي في المحافل الدولية

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس المقبل للمرة الثانية لمناقشة أزمة السد الإثيوبي بناء على طلب مصر والسودان لتداول هذه القضية دليل واضح على أهميتها.

وأضاف "شكري" في تصريحات خاصة على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء أن اجتماع الخميس المقبل يأتي في إطار الاتصالات الكثيفة التي أجرتها مصر، بداية باتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الكثير من زعماء العالم والأفارقة.

وأشار إلى القيام بالاتصالات مكثفة مع وزراء الخارجية الذين أظهروا تفهم وتقبل لانعقاد المجلس للمرة الثانية وهذا مبرر على النجاح الذي حققته الدبلوماسية المصرية في هذا الملف بالمحافل الدولية.

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