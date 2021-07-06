تعليم قنا: تكريم 9 طلاب و3 من أعضاء هيئة التدريس الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية



استهلت الاحتفالية التى أقيمت بقاعة المديرية بعزف السلام الجمهوري وتألق طلاب وطالبات كورال مدرسة السلام الخاصة بدشنا في تقديم أغنية رجالة طول عمر ولادك يا بلدنا والعديد من الأغاني الوطنية في حضور لفيف من رجال الدين المسيحي ومديري عموم الإدارات التعليمية وذوي الطلاب.



اشاد الدكتور صبري في كلمته بدور الأنشطة في إثراء عملية التعلم للطلاب، مضيفًا أن القيادة السياسية على مستوى الوزارة ممثلة في الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وكذا الإقليم ممثلة في اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا يدعمان التميز وتخصص الدولة جوائز وتكريم مادي ومعنوي للطلاب المتفوقين.



وتحدث القمص امونيوس، وكيل مطرانية قنا ممثلا عن رجال الدين المسيحي في كلمته بالاحتفالية عن دور المؤسسات الدينية والأسرة في غرس قيم الإخلاص والسماحة لتقويم سلوكيات النشء وتعزيز الانتماء لديهم.

اختتمت الاحتفالية بتسليم شهادات التقدير إلى الطلاب والمعلمين الفائزين وتسلم وكيل الوزارة ووكيلة المديرية درع توجيه عام التربية الدينية المسيحية من الاستاذة نورين عشم حلمي الفائزة بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

كرم الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومنال عبد الوهاب، وكيل المديرية، الطلاب والمعلمين الحاصلين على المركز الخامس في أول مسابقة تنظمها وزارة التربية والتعليم عن الثقافة المسيحية.