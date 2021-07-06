صراع فرنسي إنجليزي على نجم ريال مدريد

كشفت وسائل إعلامية إسبانية أنه هناك منافسة شرسة بين ناديين كبيرين من أجل التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني أن كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي سيحاولان التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور في الميركاتو الصيفي الحالي.









وأفاد البرنامج الإسباني بأن ريال مدريد لا يبدو أنه على إستعداد للتخلي عن فينيسيوس البالغ من العمر 20 عاماً، حيث لا يزال الملكي يثق في النجم البرازيلي وقدرته على الإنفجار في أي لحظة.









وأشار البرنامج الإسباني إلى أن فينيسيوس خاض 118 مباراة مع ريال مدريد حتى الآن في جميع البطولات وسجل 14 هدفاً وصنع 23 هدفاً آخرين وينتهي عقده مع الملكي في صيف 2025.



