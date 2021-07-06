وزير الخارجية يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري بعد بدء الملء الثاني للسد الإثيوبي

وجه السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رسالة طمأنة إلى الشعب المصري بعد البيان الذي أصدرته إثيوبيا لإخطار مصر والسودان ببدء الملء الثاني للسد.



وقال "شكري" في تصريحات خاصة على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي هذه القضية أولوية قصوى لاتصالها المباشر بالأمن القومي المصري وحياة الشعب.



وأضاف "تعمل أجهزة الدولة في تناول كل الأبعاد الخاصة بهذه الأزمة، وهي تعتبر قضية وجودية لا يمكن التهاون فيها وكل الأجهزة والمؤسسات المصرية منخرطة فيها ولديها القدرة والعزيمة للاستمرار في الدفاع عن الأمن المائي لمصر ولم نندحر أي جهد لتحقيق هذه المصلحة وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري".

