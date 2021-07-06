تعرف على أولى مباريات الزمالك في الدوري المصري بعد العودة





يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم 3 أغسطس المقبل، في اطل مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطريقة الدوري المصري الممتاز.





وحقق الفارس الأبيض في آخر مباراة له على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه اللاعب أحمد سيد زيزو.

ويتصدر نادي الزمالك ترتيب جدول الدوري العام برصيد 61 نقطة جمعها من 27 مباراة.





وعلى الجانب الآخر، تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق فوز غالي في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف واحد.



