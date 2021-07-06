Advertisements

تعرف على أولى مباريات الزمالك في الدوري المصري بعد العودة

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم 3 أغسطس المقبل، في اطل مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطريقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفارس الأبيض في آخر مباراة له على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه اللاعب أحمد سيد زيزو.
ويتصدر نادي الزمالك ترتيب جدول الدوري العام برصيد 61 نقطة جمعها من 27 مباراة.

وعلى الجانب الآخر، تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق فوز غالي في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف واحد.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل مباراة الزمالك عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قناة أون تايم سبورت المحلة الزمالك الري المصري

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما من رئيس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في كوبا أمريكا 2021

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 15 ساعة

الموعد والجرعات.. تفاصيل إنتاج لقاح سبوتينك الروسي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار في مران الأهلي.. (طالع التفاصيل)

منذ أقل من ساعة

عبد الله جمعة يحسم مستقبله مع الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

صراع فرنسي إنجليزي على نجم ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عرض نجم بيراميدز على الزمالك.. (طالع التفاصيل)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

موعد مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري الممتاز

موعد مباراة الزمالك ضد مصر للمقاصة في كأس مصر

تعرف على موعد مباراة الإسماعيلي القادمة في الدوري المصري

موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

02:36 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

08:31 م

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

08:30 ص

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

12:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»