تعرف على أولى مباريات الزمالك في الدوري المصري بعد العودة

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تعرف على أولى مباريات الزمالك في الدوري المصري بعد العودة
الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:01 م
غدير أحمد
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم 3 أغسطس المقبل، في اطل مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطريقة الدوري المصري الممتاز.
وحقق الفارس الأبيض في آخر مباراة له على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه اللاعب أحمد سيد زيزو.
ويتصدر نادي الزمالك ترتيب جدول الدوري العام برصيد 61 نقطة جمعها من 27 مباراة.
وعلى الجانب الآخر، تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق فوز غالي في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف واحد.
وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل مباراة الزمالك عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.
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