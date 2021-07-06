غدا.. قطع مياه الشرب 6 ساعات عن منطقة البارودية البحرية بالفيوم



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة يوسف الصديق، عن منطقةالبارودية البحرية فقط، وذلك لمدة 6 ساعات متواصلة، ابتداءً من الساعة العاشرة صباح غد الأربعاء، حتى الساعة الرابعة مساءا من نفس اليوم.



حيث جاء بيان الشركة كالتالى عملائنا الكرام نوجه عناية سيادتكم انه ايماءا الى أعمال الربط للخطوط الجديدة خد 4 بوصة بلاستيك وخط 6 بوصة بولى ايثلين بشارع بحر ترسا الشرقى بمنطقة البارودية البحرية بمدينة الفيوم، والذى يستلزم قطع مياة الشربق لمدة 6 ساعات تبداء من الساعة العاشرة صباح غد الاربعاء، وحتى الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم، والذى يتسبب قطع المياة عن منطقة البارودية البحرية فقط.



وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن قطع مياه الشرب، بسبب أعمال الصيانة والإحلال والتجديد التي يتم تنفيذها لمحبس "قطر لخط 4 بوصة واخر 6 بوصة".



وطالبت شركة مياه الشرب بالفيوم، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتلك المناطق، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وعودة المياه مرة أخرى للمنطقة المتأثرة.

