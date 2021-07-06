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الزراعة تكثيف حملات التفتيش على المجازر استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أكد دكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن د ايمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر يرافقه مديري عموم المجازر والتفتيش علي اللحوم بالهيئة.

 يقومون يوميا بالمرور على المجازر لمتابعة مدى إستعداداتها لإستقبال عيد الأضحي المبارك والتأكد من حسن سير العمل وإنتظامه ومراعاة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بالمجازر وكذلك مراعاة الإجراءات الخاصة بالرفق بالحيوان وعدم إستخدام القسوة أثناء الذبح .

 ‏واضاف محمود أن المجازر تقوم بذبح الاضاحي وتقديم الرعاية البيطرية مجانا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للحد من الذبح في الشوارع للحفاظ على صحة المواطنين وعلى البيئة من التلوث مشيرا إلى توجيهات وزير الزراعة بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم الاسماك والدواجن استعدادا للعيد بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالهيئة تعمل على مدار الساعة خلال الإجازة.

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