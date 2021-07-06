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تحويل مرورى لمدة شهر بطريق العين السخنة

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ مشروع كوبرى تقاطع طريق القطامية العين السخنة مع طريق وصلة أم القمر مرورًا من أعلى طريق القطامية..

حيث سيتم تنفيذ أعمال خاصة بجسم كوبرى وصلة أم القمر المار من أعلى طريق القطامية فى الإتجاه القادم من القاهرة إتجاه العين السخنة، الأمر الذى يتطلب تحويل الطريق إلى الإتجاه الآخر حيث يعمل الطريق فى الإتجاه القادم من العين السخنة إتجاه القاهرة بواقع 3 حارات مرورية لكل إتجاه لمسافة 1 كيلو متر والعودة مرة أخرى عقب إنتهاء منطقة الأعمال، على أن تكون مدة التنفيذ الأعمال شهر إعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 772021 على أن تكون الأعمال والتحويلات على مدار اليوم الكامل.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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