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مدبولي يتجول بالكاجوج في أسوان ويستمع للمواطنين.. ويؤكد: ننفذ توجيهات الرئيس بالعمل على حل مشكلاتكم

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته في شوارع قرية الكاجوج بمحافظة أسوان على الاستماع إلى طلبات وشكاوى عدد من أهالي القرية، وكذا زيارة عدد من منازل الأسر، للتعرف بشكل مباشر على مختلف المتطلبات والمقترحات الخاصة بعمليات تطوير القرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تلبية مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم.

ودارت العديد من الأحاديث مع أهالي القرية حول المشكلات التي تواجههم، والمتطلبات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، حيث أشار الأهالي إلى وجود مشكلات تتعلق بتراكم المخلفات والقمامة، وتهالك وقدم شبكات المياه، إلى جانب عدم تواجد خدمة الصرف الصحي بالقرية.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أن ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيسهم في حل تلك المشكلات وتحقيق المطالب، بما يلبى طموحات أهالينا في القرى، لافتًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، يستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن الدولة تحرص على إنجازه في أسرع وقت وعلى أكمل وجه.

وفيما يتعلق بمطالب عدد من الأهالي بتوفير فرص عمل لشباب القرية، وامكانية التوسع في إقامة مشروعات زراعية على الظهير الشرقي والغربي لنهر النيل، نوه رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات لتطوير الريف المصري، سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، حيث يتم الاعتماد بشكل كبير على الأيدي العاملة الموجودة داخل القرى.

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