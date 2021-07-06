ختتام فعاليات مشروع مسار لريادة الاعمال بزراعة جامعة جنوب الوادي





اختتمت تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى فعاليات مشروع مسار لتدريب ريادة الاعمال والذى تنفذه منظمة إنرووت للتنمية والذى اقيم بكلية الزراعة في الفترة من 5- 67 2021



واعرب الدكتور عصام عبدا لهادى عميد كلية الزراعة عن سعادته بالدور الذى يلعبه مشروع مسار فى تمكين شباب جامعة جنوب الوادي ومحافظة قنا من إنشاء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة واهتمام رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوي شخصيًا بدعم الشباب وربطه بسوق العمل وأنه قرر تخصيص حاضنة لمشروع مسار لاحتضان المشروعات الناشئة بالمحافظة



ووجه الدكتور عميد كلية الزراعة الشكر للدكتور هانى السلامونى رئيس قطاع البرامج التنموية في منظمة إنرووت للتنمية وفريق عمل مشروع مسار والمدربين على مستوي التدريب والدعم الذى حصل عليه الشباب خلال التدريب التعريفي والذى استمر على مدار يومين



وأعرب المهندس أحمد أمين مدير المشروع عن سعادته بنسبة مشاركة الفتيات من محافظة قنا والتى تجاوزت الـ 60% من إجمالى عدد المتدربين واهتمامهن بإنشاء مشروعات تعتمد على الحلول والخدمات المبتكرة التى تستهدف التحديات التى يواجهها شباب محافظة قنا،



كما قدم مدير المشروع الشكر للدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد الكلية واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية



وفى ختام التدريب قام الدكتور عصام الدين عبدالهادي عميد كلية الزراعة بتسليم الشهادات للدفعة الأولى التى تم تدريبها علي متطلبات ريادة الاعمال من خلال مشروع مسار والذى تنفذه إنرووت للتنمية بتمويل من الحكومة الهولندية.



شهد فعاليات الختام لفيف من اعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين.





