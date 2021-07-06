Advertisements

ختتام فعاليات مشروع مسار لريادة الاعمال بزراعة جامعة جنوب الوادي

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements


اختتمت تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى فعاليات مشروع مسار لتدريب ريادة الاعمال والذى تنفذه منظمة إنرووت للتنمية والذى اقيم بكلية الزراعة في الفترة من 5- 67 2021

واعرب الدكتور عصام عبدا لهادى عميد كلية الزراعة عن سعادته بالدور الذى يلعبه مشروع مسار فى تمكين شباب جامعة جنوب الوادي ومحافظة قنا من إنشاء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة واهتمام رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوي شخصيًا بدعم الشباب وربطه بسوق العمل وأنه قرر تخصيص حاضنة لمشروع مسار لاحتضان المشروعات الناشئة بالمحافظة

ووجه الدكتور عميد كلية الزراعة الشكر للدكتور هانى السلامونى رئيس قطاع البرامج التنموية في منظمة إنرووت للتنمية وفريق عمل مشروع مسار والمدربين على مستوي التدريب والدعم الذى حصل عليه الشباب خلال التدريب التعريفي والذى استمر على مدار يومين

وأعرب المهندس أحمد أمين مدير المشروع عن سعادته بنسبة مشاركة الفتيات من محافظة قنا والتى تجاوزت الـ 60% من إجمالى عدد المتدربين واهتمامهن بإنشاء مشروعات تعتمد على الحلول والخدمات المبتكرة التى تستهدف التحديات التى يواجهها شباب محافظة قنا،

كما قدم مدير المشروع الشكر للدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد الكلية واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية

وفى ختام التدريب قام الدكتور عصام الدين عبدالهادي عميد كلية الزراعة بتسليم الشهادات للدفعة الأولى التى تم تدريبها علي متطلبات ريادة الاعمال من خلال مشروع مسار والذى تنفذه إنرووت للتنمية بتمويل من الحكومة الهولندية.

شهد فعاليات الختام لفيف من اعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين.


أخبار تهمك

عبد الله جمعة يحسم مستقبله مع الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خبر سار في مران الأهلي.. (طالع التفاصيل)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عرض نجم بيراميدز على الزمالك.. (طالع التفاصيل)

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ ساعة و 12 دقيقة

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

صراع فرنسي إنجليزي على نجم ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الموعد والجرعات.. تفاصيل إنتاج لقاح سبوتينك الروسي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 15 ساعة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما من رئيس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في كوبا أمريكا 2021

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

02:36 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

08:31 م

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

08:30 ص

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

12:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»