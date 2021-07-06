شراكة استراتيجية تطلق حلول صناعية جديدة لتسريع التحول الرقمي

شكلت أڤيڤا، الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات والصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، تحالفًا جديدًا مع وود Wood – شركة الاستثمارات والهندسة العالمية، لتسريع التحول الرقمي في قطاعات متنوعة منها الكهرباء والطاقة والمواد الكيميائية والتعدين من خلال إطلاق حلول جديدة تحمل اسم Connected Build – وهي جزء أساسي من عروض الشركتين للتوأمة الرقمية. وقد عملت وود على وضع معايير قياسية لاستخدام منصة أڤيڤا لإدارة الموارد المؤسسية كمكوّن رئيسي في عروضها المقدمة للعملاء في قطاع الصناعة حول العالم.





تساهم حلول Connected Build في تحسين إمكانات إنجاز المشاريع فيما تعزز التعاون في مشاريع البناء الجديدة وتسهّل التحديث الرقمي للمصانع القائمة وتجديدها. وتستفيد الحلول الجديدة من كفاءة التصميم لتوفر إمكانات البناء بدقة للمرة الأولى، بينما تطلق إمكانات الاستدامة ومزايا القيمة وتضمن سلامة العاملين. وضمن رؤية شركة وود الرامية لتحقيق التميز التشغيلي والاستفادة من التكنولوجيا في توحيد وتحسين الإنجاز، فإن الحلول تشكّل أساسًا هامًا للكفاءة وتحقيق أهداف الاستدامة.





كما تمثل حلول Connected Build الجديدة جزءًا أساسيًا من استراتيجية التوأمة الرقمية الهندسية لدى شركة وود، وذلك من خلال مشاركة البيانات حول حالة المشروع وتوافر المواد بشكل فوري ومستمر مع جميع المعنيين، وتحسين قدرات تنفيذ المشاريع بفضل المزايا المتنوعة كتحسين إنتاجية الأيدي العاملة وتقليل نفايات المواد وتخفيض التكلفة وتقليل الزمن اللازم لاكتمال دورة المشروع وتحسين حصيلته الكلية. وعند تطبيق الحلول في مرحلة الهندسة والبناء، يمكن الوصول إلى سرعة وسلاسة التسليم وتقليل الوقت اللازم للإنتاج، إلى جانب تحسين المرونة الرقمية لدى عملاء شركة وود.





في تعليقه على الأمر قال أميش سابروال، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الهندسة لدى أڤيڤا: "تستلزم بيئات التشغيل الجديدة تطبيق حلول هندسية جديدة، ونرى في أڤيڤا داعمًا قويًا لرؤية وود وابتكاراتها في مجال تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في المجال الصناعي. ومن خلال حلول Connected Build، تحقق كل من أڤيڤا و وود القيمة للعملاء في مختلف القطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية عبر التحول الرقمي القائم على البيانات."





بدوره قال دارين مارتن، المدير التنفيذي للتكنولوجيا لدى وود: "يجمع تحالف أڤيڤا مع وود بين الهندسة وخبرات وتقنيات التنفيذ التي تساهم في إنجاز المزيج المثالي من الكفاءة والاستدامة والمرونة التشغيلية لمشاريع عملائنا في قطاعات متنوعة كتوليد ونقل الكهرباء، والطاقة، والمواد الكيميائية، والتعدين."





من الجدير بالذكر أن المشاريع الأولية لاستخدام التوأمة الرقمية لحلول Connected Build لدى شركة وود أدت إلى وضع معايير جديدة للهندسة الرقمية بفضل رفع مستوى السلامة وتحسين الأداء الكلي للأصول وتوفير إجمالي تكلفة المشروع مع تحقيق توفير إضافي في جميع العمليات والصيانة.





وتتقاسم أڤيڤا و وود تاريخًا طويلًا من الابتكار، حيث عملت وود سابقًا على دمج حلولها للتشغيل Go-Technology™ ضمن استخدامها لحزمة برمجيات التصميم الهندسي من أڤيڤا. ولدعم تسريع حلول Connected Build، قامت شركة وود بوضع معايير قياسية لبرمجيات إدارة الموارد المؤسسية من أڤيڤا لتقديم منصة موحدة ومتناسقة عبر كافة مراحل المشروع – من التصميم وشراء المواد إلى التنفيذ والتشغيل والإنجاز.

وستواصل الشركتان تحالفهما الاستراتيجي في المستقبل، مع التركيز بشكل دقيق على تحقيق القيمة القصوى للعملاء المشتركين من خلال التحسين والتطوير المستمر للتكنولوجيا.