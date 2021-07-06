Advertisements

بطلات "وادي دجلة" يتوجن ببطولة الجمهورية لكرة الطائرة تحت 14 سنة

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تكليلًا لجهود الإدارة في توفير كافة مقومات النجاح، فازت بطلات نادي وادى دجلة ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة تحت 14 سنة ناشئات، والتي أقيمت خلال الفترة من 24-26 يونيو الجاري، بعد تحقيقهن الفوز في جميع مباراياتهم بالدور النهائي على ناشئات الأندية الاخرى ليحصدن البطولة بسجل خال من الهزائم، ويواصل الفريق تحقيق إنجازاته المتميزة بقيادة الكابتن هاني مصيلحي رئيس الجهاز الفني.

يضم فريق نادي وادى دجلة الفائز ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة تحت 14 سنة ناشئات كلًا من البطلات : تسنيم محمد، هيا حسام، رؤى أحمد، جنى إسلام ، فرح الجندي، ماريا رامي، هنا محمد، نور وليد، مريهان محمد، سهيلة محمد، فرح أحمد، نيجار إسماعيل، ميرنا حسام، سلمى محمد، جنى بهي، ريناد حاتم.

ويقود الجهاز الفني لفريق نادي وادى دجلة للكرة الطائرة تحت 14 سنة الكابتن هاني مصيلحي رئيس الجهاز الفني، ويعاونه كلا من ياسر عبد الهادي، أحمد عبد العظيم، والكابتن  مي حسني محلل أداء، الدكتورة ميرا جورج طبيب الفريق.
جاء ذلك استمرارًا لمسيرة إنجازات نادي وادى دجلة بجميع الألعاب الرياضية، وفوز أبطال النادي بالعديد من البطولات المحلية والدولية والتتويج بالمئات من الميداليات المتنوعة بمختلف المنافسات، والاستحواذ على المراكز الأولى بالتصنيفات المحلية، تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في توفير كافة المقومات الفنية والإدارية لإعداد أبطال رياضيين وتطوير مستوى الرياضة في مصر.

أخبار تهمك

عبد الله جمعة يحسم مستقبله مع الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار في مران الأهلي.. (طالع التفاصيل)

منذ أقل من ساعة

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ ساعة و 12 دقيقة

الموعد والجرعات.. تفاصيل إنتاج لقاح سبوتينك الروسي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 15 ساعة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما من رئيس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في كوبا أمريكا 2021

منذ حوالي 7 ساعات

صراع فرنسي إنجليزي على نجم ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عرض نجم بيراميدز على الزمالك.. (طالع التفاصيل)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

02:36 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

08:31 م

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

08:30 ص

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

12:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»