بطلات "وادي دجلة" يتوجن ببطولة الجمهورية لكرة الطائرة تحت 14 سنة

تكليلًا لجهود الإدارة في توفير كافة مقومات النجاح، فازت بطلات نادي وادى دجلة ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة تحت 14 سنة ناشئات، والتي أقيمت خلال الفترة من 24-26 يونيو الجاري، بعد تحقيقهن الفوز في جميع مباراياتهم بالدور النهائي على ناشئات الأندية الاخرى ليحصدن البطولة بسجل خال من الهزائم، ويواصل الفريق تحقيق إنجازاته المتميزة بقيادة الكابتن هاني مصيلحي رئيس الجهاز الفني.





يضم فريق نادي وادى دجلة الفائز ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة تحت 14 سنة ناشئات كلًا من البطلات : تسنيم محمد، هيا حسام، رؤى أحمد، جنى إسلام ، فرح الجندي، ماريا رامي، هنا محمد، نور وليد، مريهان محمد، سهيلة محمد، فرح أحمد، نيجار إسماعيل، ميرنا حسام، سلمى محمد، جنى بهي، ريناد حاتم.





ويقود الجهاز الفني لفريق نادي وادى دجلة للكرة الطائرة تحت 14 سنة الكابتن هاني مصيلحي رئيس الجهاز الفني، ويعاونه كلا من ياسر عبد الهادي، أحمد عبد العظيم، والكابتن مي حسني محلل أداء، الدكتورة ميرا جورج طبيب الفريق.

جاء ذلك استمرارًا لمسيرة إنجازات نادي وادى دجلة بجميع الألعاب الرياضية، وفوز أبطال النادي بالعديد من البطولات المحلية والدولية والتتويج بالمئات من الميداليات المتنوعة بمختلف المنافسات، والاستحواذ على المراكز الأولى بالتصنيفات المحلية، تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في توفير كافة المقومات الفنية والإدارية لإعداد أبطال رياضيين وتطوير مستوى الرياضة في مصر.