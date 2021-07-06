Advertisements
"المركزي" يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بـ 116 مليون دولار
الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:34 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 40.584 مليار دولار بنهاية شهر يونيو.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 116 مليون دولار خلال شهر يونيو المنقضي، حيث سجل في نهاية شهر مايو السابق له 40.468 مليار دولار.
وتشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادة منذ يونيو 2020 بعد انخفاض أرصدتها لحوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements