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"المركزي" يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بـ 116 مليون دولار

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:34 م
البنك المركزي
البنك المركزي
الفجر الاقتصادي
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قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 40.584 مليار دولار بنهاية شهر يونيو.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 116 مليون دولار خلال شهر يونيو المنقضي، حيث سجل في نهاية شهر مايو السابق له 40.468 مليار دولار.

وتشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادة منذ يونيو 2020 بعد انخفاض أرصدتها لحوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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الكلمات المفتاحية

النقد الاجنبي البنك المركزي الاقتصاد المصري احتياطى النقد الاجنبي

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