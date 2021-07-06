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"التموين" تصدر توضيحا عن صرف السلع خلال عيد الأضحي

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، تفاصيل استعداد الوزارة لاستقبال عيد الأضحى، مشيرا إلى أنهم يعملون على زيادة المعروض من السلع الأساسية، واللحوم سواء المبردة أو الطازجة، وكذلك الدواجن.

وقال "كمال"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إن أسعار الدواجن المبردة بـ 37 جنيه، واللحوم المجمدة بـ 65 جنيه للكيلو، والضاني المبرد بـ 95 جنيه، والسوداني الطازة بـ 85 جنيه، منوها بانه سيكون هناك 40 شادر لبيع الخراف الحية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن صرف التموين سيكون منتظما خلال فترة عيد الأضحى، حيث ستكون منافذ وزارة التموين ومنافذ جمعيتي، والبدالين التمونيين يعملون بشكل طبيعي، ولن يكون هناك تغيير في مواعيد عمل المخابز، مضيفا أن المجمعات الاستهلاكية ستعمل أول 3 أيام  في عيد الأضحى.

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