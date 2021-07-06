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نائب محافظ الفيوم 8 آلاف و117 مستفيد بـ 6 قوافل طبية بالمبادرة الرئاسية
الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:31 م
الفيوم : ريهام على
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قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، أنه تم تنظيم 6 قوافل طبية بواقع 3 قوافل بكل مركز من مراكز المبادرة الرئاسية، بإجمالي مستفيدين 8117 مستفيد، فضلًا عن المبادرات التى تعمل على رفع كفاءة وتأهيل عدد من الخدمات كمبادرة "أصلك الطيب"، ومبادرة للتحفيز على العمل بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغي كمبادرة "باب رزق"، والعمل على توفير سكن كريم للمواطنين، والاهتمام بقرى الظهير الصحراوى.
وفى نفس السياق استعرض رئيسا مدينتي إطسا ويوسف الصديق المشروعات الجاري والمزمع تنفيذها بنطاق مركزيهما، وتوضيح المعوقات التى قد تطرأ خلال تنفيذ الأعمال مع طرح الحلول البديلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن، ومديري شركات الخدمات والمرافق، ومسئولي التخطيط والمتابعة بالديوان العام ومجالس المدن والمديريات الخدمية.
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