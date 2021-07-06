نائب محافظ الفيوم 8 آلاف و117 مستفيد بـ 6 قوافل طبية بالمبادرة الرئاسية



قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، أنه تم تنظيم 6 قوافل طبية بواقع 3 قوافل بكل مركز من مراكز المبادرة الرئاسية، بإجمالي مستفيدين 8117 مستفيد، فضلًا عن المبادرات التى تعمل على رفع كفاءة وتأهيل عدد من الخدمات كمبادرة "أصلك الطيب"، ومبادرة للتحفيز على العمل بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغي كمبادرة "باب رزق"، والعمل على توفير سكن كريم للمواطنين، والاهتمام بقرى الظهير الصحراوى.



وفى نفس السياق استعرض رئيسا مدينتي إطسا ويوسف الصديق المشروعات الجاري والمزمع تنفيذها بنطاق مركزيهما، وتوضيح المعوقات التى قد تطرأ خلال تنفيذ الأعمال مع طرح الحلول البديلة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن، ومديري شركات الخدمات والمرافق، ومسئولي التخطيط والمتابعة بالديوان العام ومجالس المدن والمديريات الخدمية.

