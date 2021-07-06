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برلمانية: إعلان بدء ملء السد الإثيوبي ينتهك الأعراف الدولية

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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استنكرت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، إعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء الثاني لسد النهضة، موضحة أنه تعنت صريح واستفزاز واضح يمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.

وأضافت "شوقي" في تصريحات صحفية لها، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية لن تفرط في نقطة مياه واحدة، ولن تتراجع عن حقوقها المشروعة، قائلةً: "لدينا قيادة سياسية حكيمة تعلم جيدًا مصلحة الوطن".

وطالبت عضو مجلس النواب، جموع الشعب المصري العظيم، بالالتفاف حول القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة الوطنية العريقة، للعبور بمصرنا إلى بر الأمان، ومواجهة كل من تسول له نفسه الاقتراب من الأمن القومي المصري.

وتابعت النائبة: "المصريون جميعًا يفوضون الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق مصر".

وكان قد تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.

وفي المقابل، وجه وزير الموارد المائية والري، خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.

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