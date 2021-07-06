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مدير إدارة التخطيط والمتابعة 185,8 مليون جنية لمشروعات الرصف بمراكز الفيوم

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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أكد الاستاذ حسين رجب، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة الفيوم، أن بعض المشروعات المشتركة بين مراكز المدن المرتبطة بقطاع الرصف، والتى تبلغ 185،8 مليون جنية موزعه على مجالس المدن، كالتالى 44 مليونًا و400 الف جنية مركز ومدينة الفيوم، 40 مليون جنية مركز ومدينة سنورس، 35 مليون جنية مركز ومدينة طامية، 33 مليونًا و734 الف جنية مركز ومدينة ابشواى، 32 مليونًا و750 الف جنية مركز ومدينة اطسا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أحمد الناقة وكيل وزارة النقل لمنطقة بنى سويف، والمهندس محمد مصطفى عبدالجواد مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق، والمهندس محمد صابر مدير عام كهرباء الفيوم، والمهندس جمال عبدالشفيع عبداللطيف رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والاستاذ حسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة.



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