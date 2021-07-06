الخطيب يحضر مران الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور جانبًا من مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر اليوم الثلاثاء والذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وتواجد بيبو في مران فريق الأهلي اليوم من أجل مساندة اللاعبين ودعمهم قبل المباريات الهامة المقبلة أمام المقاولون العرب ومصر المقاصة ثم نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.





وحرص بيبو على عقد جلسة مع حارس المرمى محمد الشناوي وقائد الأهلي، للاطمئنان عليه وتدعيمه في الفترة المقبلة.





واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وبداية التحضير لمواجهة المقاولون العرب.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.



