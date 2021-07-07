Advertisements

تحسن نسبي.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 07:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
Advertisements
رغم استمرار الموجة الحارة، تواصل درجات الحرارة الانخفاض بشكل طفيف، الأمر الذي يزيد من فرص تحسن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غالبية أنحاء الجمهورية تشهد خلال الأيام الحالية تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس، مقارنة بالأسبوع الماضي، الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا وملحوظًا في درجات الحرارة.

وأضاف شاهين، أن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية، وإن كانت معدلات الرطوبة ما زالت مرتفعة، ما يؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس، موضحًا أن هناك نشاطًا خفيفًا للرياح، يجعلنا نشعر ببعض التحسن في الأحوال الجوية، ونسمات من الهواء، وخصوصًا خلال فترات الليل.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الأربعاء 7 يوليو 2021، وحتى يوم الاثنين 12 يوليو 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ارتفاع الرطوبة ووجود شبورة
ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل، بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.

ويزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وتكون درجات الحرارة خلال تلك الفترة على النحو التالي:

يوم الأربعاء 7 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.

يوم الخميس 8 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.

يوم الجمعة 9 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 39درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.

يوم السبت 10 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.

يوم الأحد 11 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.

يوم الاثنين 12 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

متوسط نسب الرطوبة
أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:
- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في القاهرة والوجه البحري بين 80% إلى 82%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في السواحل الشمالية بين 90% إلى 92%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 40% إلى 45%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب سيناء بين 55% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في شمال الصعيد بين 40% إلى 50%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 25% إلى 30%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب الصعيد بين 30% إلى 35%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 15% إلى 20%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد انكسار الموجة الحارة موجة حارة درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة خبراء الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الفجر الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 164 إصابة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يكشف تطورات الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر عودة المفاوضات من أجل ضم "الجناح النفاثة"

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

لابورتا يعلق على مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ حوالي 20 ساعة

تحسن نسبي.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

منذ 37 دقيقة

بعد قرار تعيينه.. 15 معلومة عن المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

منذ ساعة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي يكشف وجه التشابه بين إسرائيل وإثيوبيا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الحرارة تواصل الارتفاع.. تحذيرات مهمة من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الموجة الحارة مستمرة.. تحذيرات مهمة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

شديد الحرارة.. بيان بدرجات الحرارة يكشف تفاصيل طقس السبت

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

تحسن نسبي.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

مستشار الرئيس يكشف تطورات الوضع الوبائي في مصر

04:12 ص

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

05:15 م

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

02:26 ص

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»