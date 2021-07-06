عاجل - باريس سان جيرمان يحسم الصفقة الكبرى

نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الحصول على خدمات صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأنهى نادي باريس سان جيرمان، تعاقده مع أشرف حكيمي بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي بنجاح، بعقد يمتد حتى عام 2026.





وتواجد حكيمي في نادي باريس سان جيرمان، ويرافقه ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي، ووكيل أعمال أليخاندرو كامانو.





وهناك تقارير صحفية أكدت أن الصفقة تمت مقابل ما يقرب من 70 مليون يورو، بجانب بعض المتغيرات المالية بين الناديين الفرنسي والإيطالي.





وسيتجه النادي الفرنسي، إلى سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق، لإتمام التعاقد معه هو الآخر، ومن ثم الإعلان الرسمي عن الصفقة، فيما يسعى أيضًا النادي للحصول على خدمات جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان ومنتخب إيطاليا.



