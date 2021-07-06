برلمانى يتقدم بشكوى لمحافظ الشرقية بشأن إزالة 157 منزل فى قرية غيتة بمركز بلبيس

قدم النائب عاطف المغاورى، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب بشكوى إلى محافظ الشرقية بشأن حدوث مشكلة فى قرية غيتة بمركز بلبيس؛ حيث تتمثل فى صدور قرار إزالة لحوالى 157 منزل يقطنها حوالى 1600عائلة بإجمالى2500 فرد تقريبًا.



وقال"المغاورى" إن عمر تلك المنازل منشئة منذ أكثر من 80 سنة إلى جانب 150 محل تجارى يعول 200 أسرة تقريبًا، وذلك ضمن أعمال تطوير طريق بلبيس القاهرةمسطرد(طريق المعاهدة) وذلك بمحاذاة ترعة الاسماعيلية؛ حيث يعرض العديد من الأسر ويحولهم إلى عائلات بلا مأوى.



وأوضح: أنه يمكن دراسة عدة بدائل منها عمل كوبرى علوى على واجهة القرية مستفيدًا بجزء من حيز ترعة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أين يذهب الأهالى بالتعويضات التى سوف يحصلون عليها وبخاصة مع استمرار منع البناء فى الاراضى الزراعية.



وأضاف: أن اشتراك الناس فى القرارات والسياسات يصنع حالة من الرضا، وويجب أن لا نسمح بإمكانية الإستغلال مثل هذه المواقف لتشكيل رأى عام مضاد للتوجهات العامة للدولة والجمهورية الجديدة بحق وليس شعار.



وطالب عضو مجلس النواب، المحافظ بسرعة التدخل والبحث عن بدائل تلافيا لتداعيات إجتماعية وإقتصادية، نتيجة وجود أصحاب محلات تجارية فى تلك العقارات.