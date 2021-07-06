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المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يستقبل وزيرة الصناعة بمكتبه

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه مساء اليوم الثلاثاء، وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، وذلك بحضور النائبة حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب محمد حلاوة وكيل اللجنة، إلى جانب عدد من نواب المجلس، وحاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.

ويأتى هذا عقب لقاء الوزيرة اليوم بأعضاء لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، وذلك فى إطار حرص الوزيرة على التواصل الدائم مع البرلمان المصرى بمجلسيه النواب والشيوخ.

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