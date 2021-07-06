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بلاغ يطالب بإدراج صابر مشهور علي قوائم الكيانات الإرهابية لخيانته العظمي وتحريضه على الدولة المصرية

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل الي المستشار النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الهارب الإخواني صابر مشهور لتحريضه على الدولة المصرية وارتكابه جريمة الخيانة العظمى وطالب بإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية


وقال صبري في بلاغه أن المبلغ ضده عضوا في نقابة الصحفيين المصرية وكان يعمل بقناة الشرق القطرية بتركيا وقبل أن يغادر الأراضي المصرية كان مراسلا لقناة الجزيرة مباشر مصر إلى أن هرب إلى تركيا، وما أن خرج خارج مصر حتى بدأ يتخذ من القنوات المعادية لمصر كقناة الشرق وقناة الجزيرة منبرًا منه لبث سمومه تنفيذًا لأجندات أجنبية مهاجمًا للدولة المصرية وسياستها ومشككًا في مؤسسات الدولة يلهث وراء الدولارات التي تلقى له من الدول الأجنبية ليشكك في القيادة المصرية والذي ذاعت شهرته في الدول المعادية لمصر وأصبح له العديد من المتابعين والذي باع وطنه وأصبح خائنًا لبلده التي عاش وتربى فيها فلا أحد كان يعرف تلك الشخصية قبل ثورة 30 يونيو إلا أنه بدأ في الظهور متاجرًا بدماء الشهداء ومحسوبًا ومدافعًا عن التيار الديني المتشدد المتمثل في جماعة الإخوان الإرهابية التي يدافع عنها بكل استماته ويتخذ من تلك القنوات المشبوهة منبرًا له لسب الدولة والتشكيك في مؤسساتها مما يجعله من الخونة الذين باعوا وطنهم مقابل حفنة دولارات


وأضاف صبري أن المبلغ ضده أخذ يمدح في كلا من قطر وتركيا ويهين الدولة المصرية ويشكر هذه البلدان بأسلوب حقير فج ليثبت حقارته وعمالته وبيعه لوطنه وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب لكونها تشكل أركان جريمة الخيانة العظمى


واختتم صبري بلاغه ملتمسًا التحقيق في البلاغ وإصدار الأمر بضبط وإحضار المبلغ ضده وإدراجه علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وترقب الوصول وإدراج المبلغ ضده على قوائم الكيانات الارهابية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015

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