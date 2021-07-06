"التموين": ندرس مقترح لتقسيط الخروف بضمان العمل

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أعلن اليوم عن خطة الوزارة الفترة المقبلة، وتتمثل في تكثيف المعروض من اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيه للمستهلك، وضخ 8 آلاف رأس على كافة المجمعات الاستهلاكية، بما يعادل 1760 طن.



وتابع "كمال"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن سعر كيلو الضاني المبرد يقدر بـ 95 جنيه، وسيتم طرح ما يقرب من 10 آلاف رأس من الخراف بما يعادل250 طن، وسعر الكيلو القائم في الخراف الحية يقدر بـ65 جنيه في 39 شادر على مستوى الجمهورية.



ولفت إلى أن الوزارة ستطرح اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 65 جنيه، والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا يدرس الآن حول إمكانية طرح الخراف الحية للمواطن بالتقسيط بضمانات معينة من خلال العمل أو خلافه.





وأشار إلى أن مواعيد المخابز ستبقى كما هي من الساعة الـ5 صباحًا حتى الـ5 مساءًا، وبعض المخابز حتى الـ11 مساءً، والمجمعات الاستهلاكية ستعمل أول وثاني وثالث يوم العيد، وفتح كافة منافذ جمعيتي التي تقدر بـ6250 منفذ، كما أن منافذ التموين ستكون مفتوحة خلال فترة العيد، لكي يستطيع المواطن صرف السلع التموينية.



ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بحملات تموينية وتجارية على كافة الأسواق والشوادر وأماكن الذبح خلال فترة العيد، من خلال جهاز حماية المستهلك ومديرات التموين.

