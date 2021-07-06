Advertisements

"التموين": ندرس مقترح لتقسيط الخروف بضمان العمل

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أعلن اليوم عن خطة الوزارة الفترة المقبلة، وتتمثل في تكثيف المعروض من اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيه للمستهلك، وضخ 8 آلاف رأس على كافة المجمعات الاستهلاكية، بما يعادل 1760 طن.

وتابع "كمال"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن سعر كيلو الضاني المبرد يقدر بـ 95 جنيه، وسيتم طرح ما يقرب من 10 آلاف رأس من الخراف بما يعادل250 طن، وسعر الكيلو القائم في الخراف الحية يقدر بـ65 جنيه في 39 شادر على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن الوزارة ستطرح اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 65 جنيه، والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا يدرس الآن حول إمكانية طرح الخراف الحية للمواطن بالتقسيط بضمانات معينة من خلال العمل أو خلافه.


وأشار إلى أن مواعيد المخابز ستبقى كما هي من الساعة الـ5 صباحًا حتى الـ5 مساءًا، وبعض المخابز حتى الـ11 مساءً، والمجمعات الاستهلاكية ستعمل أول وثاني وثالث يوم العيد، وفتح كافة منافذ جمعيتي التي تقدر بـ6250 منفذ، كما أن منافذ التموين ستكون مفتوحة خلال فترة العيد، لكي يستطيع المواطن صرف السلع التموينية.

ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بحملات تموينية وتجارية على كافة الأسواق والشوادر وأماكن الذبح خلال فترة العيد، من خلال جهاز حماية المستهلك ومديرات التموين.

أخبار تهمك

"المركزي" يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بـ 116 مليون دولار

منذ ساعة

عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

صراع فرنسي إنجليزي على نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بـ5 لاعبين خارج الأهلي

منذ 35 دقيقة

عبد الله جمعة يحسم مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ يوم

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عرض نجم بيراميدز على الزمالك.. (طالع التفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - باريس سان جيرمان يحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

أتلتيكو مدريد يخطط لعودة جريزمان

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 16 ساعة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما من رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بـ5 لاعبين خارج الأهلي

"المركزي" يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بـ 116 مليون دولار

06:34 م

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

05:15 م

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

02:36 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»