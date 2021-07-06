رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: جميع كنائس مصر تقف خلف الرئيس السيسي لحماية الموارد المائية

قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن مصر لها حقوق تاريخية في مياة النيل ولا يستطيع أحد الانفراد بالقرار، لأنه نهر دولي مشترك.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع كنائس مصر تقف خلف الرئيس السيسي لحماية الموارد المائية المصرية وكافة ثروات ومقدرات شعبنا.



وأشار القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إلى أن مصر متمسكة بالتفاوض والمسار الدبلوماسي من أجل التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن ملف السد الإثيوبي



واختتم، أن بيان الكنيسة الذي أصدرته اليوم يهدف لمخاطبة المجتمع الدولي وإثبات حقوق مصر أمام العالم.

