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مساعد وزير الخارجية يطلع أسر ضحايا حرائق قبرص على إجراءات نقل الجثامين لأرض الوطن

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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في إطار متابعة وزارة الخارجية للتطورات المتعلقة بحادث وفاة أربعة مواطنين مصريين في الحرائق التي اندلعت ببعض القرى القبرصية، استقبل اليوم الثلاثاء السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتى ينتمى إليها ضحايا الحادث، وعدد من أهالي المواطنين المصريين المتوفين، وذلك بمقر وزارة الخارجية، حيث قام بتقديم واجب العزاء نيابة عن وزير الخارجية سامح شكرى، كما قام بتوضيح الإجراءات والاتصالات التى تقوم بها الوزارة مع كافة الجهات المصرية والقبرصية المعنية لإعادة الجثامين في أسرع وقت ممكن.

كما أجرى مساعد الوزير اجتماعًا هاتفيًا، في حضور الدكتور إيهاب رمزي وأسر الضحايا، مع السفير عمرو حمزة، سفير جمهورية مصر العربية في قبرص، وكل من وزير الصحة القبرصي ونائب رئيس جهاز الشرطة القبرصي، حيث تمت مناقشة التفاصيل المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين من قبرص إلى أرض الوطن

ومن جانبه، أكد وزير الصحة القبرصي اهتمام الحكومة القبرصية بإنهاء كافة الإجراءات في أسرع وقت، وقدم التعازي إلى أسر الضحايا.

هذا، وتلقى كذلك السفير عمرو عباس أثناء الاجتماع اتصالًا من الدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حيث أعرب عن تعازي مجلس النواب لأهالي الضحايا، وأشاد بجهود وزارة الخارجية في هذا الصدد.
مساعد وزير الخارجية يطلع أسر ضحايا حرائق قبرص على إجراءات نقل الجثامين لأرض الوطن
مساعد وزير الخارجية يطلع أسر ضحايا حرائق قبرص على إجراءات نقل الجثامين لأرض الوطن
مساعد وزير الخارجية يطلع أسر ضحايا حرائق قبرص على إجراءات نقل الجثامين لأرض الوطن
مساعد وزير الخارجية يطلع أسر ضحايا حرائق قبرص على إجراءات نقل الجثامين لأرض الوطن

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