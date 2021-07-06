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رئيس خارجية الشيوخ لـ"الفجر": إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة نغمه اعتادنا عليها دون جديد

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس الجامعة العربية المفتوحة، إن إعلان بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة، يخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدًا أن الجانب الإثيوبي يواصل تعنته في قضية سد النهضه، ويتخذ إجراءات أحادية دون الرجوع إلى دولتي المصب.

وأكد "عبد الحي" في تصريح لـ"الفجر"، أن إثيوبيا لن تستطيع ملئ السد دون موافقة مصر، لأنها تعلم جيدا أن القيادة السياسية المصرية لن تفرط في شبر واحد من مياه مصر، وأن ما أعلنته أمس مجرد جس نبض، متابعًا: "نغمه اعتادنا عليها من الجانب الإثيوبي دون جديد".

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن مصر تسعى دائما وابدا إلى حلول سلمية، ولكن الجانب الإثيوبي يرفض تلك الحلول، لافتًا أن مصر تتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين، وإهدار حقوقهم في المياه، مستشهدًا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، "مياه مصر خط أحمر".

وأعلن الدكتور عبد الحي، دعمه وتأييده التام لجميع القرارات التي ستتخذها القيادة السياسية، مؤكدا أن الشعب المصري يقف دائما وابدا خلف القيادة المصرية ويثق بها ثقه كبيرة خاصة وأن مصر تمتلك قيادة حكيمه ورشيده.


وكان قد تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.

وفي المقابل، وجه وزير الموارد المائية والري، خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.

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